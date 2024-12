Sem libido: veja a solução para principal disfunção sexual das mulheres

"Tinha preguiça de transar, não entendia muito bem o que estava errado, mas ficava bastante chateada, pois achava que meu casamento poderia acabar por conta disso. Após ler diversas matérias sobre terapia sexual, fui procurar ajuda", afirma.

Durante o tratamento, a fisioterapeuta descobriu que precisava se conhecer melhor, conversar com o parceiro. As travas no sexo tinham muito a ver com uma educação sexual repressora e com pouca informação, já que sua mãe engravidou muito nova, o que deixou algum tipo de trauma.

"A terapia sexual foi essencial nessa mudança em minha vida e em meus relacionamentos após o término do meu casamento. Eu fui sem saber muito bem o que estava acontecendo, só não tinha ânimo. A terapeuta fez muitas perguntas e muitas delas eu não entendia o fundamento, mas depois ficou tudo muito claro. A terapia faz você ir longe. Me livrei de crenças a respeito da minha sexualidade, minha autoestima melhorou e hoje me sinto mais segura."

*O nome foi trocado a pedido da entrevistada

Fontes: Carolina Carvalho Ambrogini, médica especialista em Sexualidade do ambulatório do Projeto Afrodite da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo); e Sabrina Munno, terapeuta e educadora sexual, com matéria publicada em 09/10/2019