Por que a ideia de prazer centrado na penetração limita mulheres no sexo?

A associação entre as palavras sexo e satisfação nem sempre faz parte do vocabulário das mulheres. E, quando elas se relacionam com homens, a situação pode ser ainda mais comum. A ideia de que sexo tem a ver apenas com penetração é o que reduz a experiência delas, que diversas vezes se sentem esquisitas ou com algum problema por não conseguirem chegar ao orgasmo quando são penetradas.

Mas na maioria das vezes não há nada de errado com o corpo, ele só não está sendo estimulado da melhor maneira. Não conseguir "chegar lá" pode ser muito mais comum do que se imagina. Um estudo do Projeto de Sexualidade (Prosex) da faculdade de medicina da USP (Universidade de São Paulo) realizado em 2016, apontou que 55,6% das mulheres entrevistadas tinham dificuldade para chegar ao orgasmo. Já uma pesquisa realizada pelo Pleasure Positivity Project, da sex shop britânica Ann Summers, apontou que, em 2019, apenas duas a cada cinco mulheres estavam completamente satisfeitas no sexo praticado com seus parceiros. E ainda tem mais: das 2 mil britânicas entrevistadas, 20% afirmaram que raramente ou nunca conseguiram atingir o orgasmo durante o sexo.

Pelos cálculos feitos nessa última pesquisa, uma mulher deixa de gozar aproximadamente 1.734 vezes durante toda a vida. O que está desalinhado no sexo, afinal de contas? Uma das respostas para as mulheres que se relacionam com homens pode estar na construção do que é sexo: na hora que sexo se torna uma ação muito limitada de penetração, o que a gente está fazendo é privando a mulher de sentir prazer.