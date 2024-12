Trend do TikTok com nome de c* imita truque dos anos 90, diz Vanessa Rozan

Uma trend que recebeu o nome de "booty hole lips" (boca de c*, em tradução literal) no TikTok virou tema do Lab da Beleza. A ideia da tendência é contornar a boca com um lápis labial de cor escura e, em seguida, aplicar gloss com brilho.

O nome do truque remete ao momento em que você está aplicando o batom e ele acaba encharcando todos os vincos ao redor dos lábios, saindo no meio — situação que, para os autores da trend, faz os lábios parecerem exatamente como um ânus.

Apesar de ter viralizado recentemente na rede social, a técnica remete aos anos 90 e sua principal referência são as mulheres latinas conhecidas como "cholas" ou "chongas", explica Vanessa Rozan.