Marcelo Medici conta de atriz que falou mal de sua peça: 'Hoje não suporto'

"Passou um pouco, mas essa questão da novela, parecia que para você acontecer nível Brasil você precisava de um selo do Rio de Janeiro, de garota do Fantástico, de garota de Ipanema. Eu recebi esse selo por dois verões. Parecia que a gente era a corte, aí as pessoas te aceitam, a Zona Sul decide, você é chamado pra tudo. Hoje você vê peças no nordeste, no sul, mas sou da época que pra você acontecer tinha que ter esse selo do Rio".

Marcelo Medici não conta com quem é casado: 'Existe um preço na exposição'

O humorista explicou por que não costuma compartilhar informações pessoais em entrevistas e nas redes sociais. "Eu acho legal que as pessoas falem, não tenho nenhum problema com isso. Nunca escondi nada da minha vida. Mas eu fico pensando que algumas coisas precisam ser preservadas. Existe um preço de você ter essa exposição."

Ele também falou sobre as mensagens que recebe na internet. "O que o pessoal quer é que você fique trabalhando nas redes sociais. E no caso de humor, eles querem que a gente faça piadas, personagens. Não tenho condições, não é a minha. É uma outra linguagem, e acho que sou de outra geração", contou.

Marcelo Medici conta que pediu emprego a Silvio de Abreu: 'Seria um ator frustado'