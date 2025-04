Claudia Ohana diz ser nosofóbica: 'Já cheguei a fazer curso de enfermagem'

A atriz lembrou o ensaio que fez para a Playboy norte-americana, que ficou marcado pelos comentários referentes à quantidade de pelos íntimos. "Ganhei uma mixaria na Playboy, 5 mil dólares. Não comprei nada e fiquei a mais marcada na Playboy. Depois fiz a brasileira e ganhei decentemente, [mas] já não era o auge da Playboy. Não comprei um apartamento com vista pro mar, mas foi um sucesso. Eles esqueceram essa [a brasileira], só ficou aquela imagem [a norte-americana]."

Claudia rejeitava título de símbolo sexual: 'Sou muito mais que isso'

Claudia também contou que não gostava de ser vista como símbolo sexual. "No começo me irritava. Quando eu era nova, falava: 'Não sou isso, sou muito mais que isso.' Queria que as pessoas me vissem como artista, inteligente. Mas a estampa, o visual era muito mais forte."

