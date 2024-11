Três é uma festa: mulheres dão 5 dicas para você fazer seu primeiro ménage

"Se houver muita dúvida e mesmo assim a pessoa prosseguir, pode dar um arrependimento na hora H, e fica mais complicado de contornar a situação", explica. A gaúcha Manuela*, 33, concorda: "É realmente importante, no caso da mulher já comprometida com alguém, que a vontade seja dela também. Pode ser puramente um tesão ou fantasia nunca realizada antes, mas têm que partir dela, sem influências dos outros. Fazer 'ménage' para agradar o parceiro gera muito conflito", diz.

Encontrando parceiros(as)

Independentemente de estar procurando uma aventura a três sozinho ou com seu par, Silvana aconselha que, para uma primeira vez, transar com alguém já conhecido da pessoa ou do casal pode ser melhor. Quebra o gelo e torna a situação mais leve. Ela conta sua experiência:

"Eu fiz com dois irmãos, já era amiga de um deles e sempre falávamos de sexo. Um dia topamos dar uns beijos, então falei que tinha curiosidade em fazer 'ménage' e perguntei se ele não conhecia outro cara que toparia. Ele aceitou fazer e me apresentou o irmão dele. Nos conhecemos, fomos no bar e depois rolou."

Planejamento é sempre bom

Ela também diz que é importante se adiantar. Sexo com hora marcada parece chato, mas poupa muitos percalços no meio da brincadeira: defina bem onde será feito e saiba o que cada um curte. "Pra quem é marinheiro de primeira viagem é bom planejar o máximo possível: precisa deixar claro, por exemplo, os limites de cada um." Isso vale para beijos na boca, posições e interação entre as partes.