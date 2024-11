Maestra diz como conquista espaço liderado por homens: 'sempre me provando'

A maestra Ludhymila Bruzzi teve que guardar segredo sobre uma grande conquista de sua carreira: liderar uma orquestra só de mulheres (Nova Orquestra) em um show surpresa com a cantora Pitty neste sábado (09/11), no festival Rock The Montain, no Rio de Janeiro. "Foi muito difícil, eu sou muito fã da Pitty. Contei só para minha mãe," brinca animada com o evento.

A convite de Dove, Universa acompanhou o ensaio dessas mulheres incríveis em São Paulo, e conversou com Ludhymila para entender um pouco mais de sua profissão, que é majoritariamente masculina.