Anitta, Tais Araújo e influencers: Vanessa Rozan aproveita desfile em Paris

O Lab da Beleza saiu do estúdio e foi a Paris. No dia 23 de setembro, Vanessa Rozan acompanhou o Lé Defilé, desfile promovido pela L'Oréal Paris que abriu a nova temporada do Paris Fashion Week. A maquiadora conversou com Taís Araújo e Larissa Manoela, que representaram o Brasil no desfile. A cantora Anitta também se apresentou nas passarelas.

O desfile, que celebrou o empoderamento feminino, foi realizado na Ópera Garnier. A apresentação aconteceu em vários atos, cada um com estilos e composição de cores diferentes. "É super emocionante, um reforço do poder da individualidade de cada mulher e tem um casting super plural", disse Vanessa.

A maquiadora também conversou com as criadoras de conteúdo de beleza Laura Brito e Juliana Luziê, que foram convidadas para acompanhar o desfile na primeira fileira. "Estar no Lé Defilé como mulher negra me faz sentir representando as minhas seguidoras, elas se veem quando eu viajo", afirmou Juliana.