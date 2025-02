Make de carnaval com garfo: Vanessa testa truque elogiado por Ivete Sangalo

Do delineador colorido ao brilho no rosto, a maquiagem é uma das marcas registradas do Carnaval. E um truque que viralizou nas redes sociais promete garantir a make ideal para a folia com um acessório inusitado: o garfo.

A técnica consiste em aplicar sombra colorida em pó com as pontas do talher. O truque foi compartilhado pela maquiadora Taciara Quatro, cujo vídeo foi visualizado quase 15 milhões de vezes no Instagram. O reels recebeu elogios até de Ivete Sangalo nos comentários.

No início do vídeo, Vanessa Rozan aposta que o desafio será um desastre —mas a opinião da maquiadora muda radicalmente ao final do episódio.