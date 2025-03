Máscara de carnaval com maquiagem? Vanessa Rozan testa truque com sombra

A sombra preta é a protagonista de um truque de maquiagem de Carnaval que viralizou nas redes sociais. No vídeo, que já foi visualizado mais de 18 milhões de vezes no Instagram, a criadora de conteúdo Luisa Navajas sugere aplicar o produto em cima de várias camadas de sombra colorida em pó. O objetivo é criar o formato de uma máscara.

No Lab da Beleza, a maquiadora Vanessa Rozan testou a técnica em metade do olho direito. A proposta é criar um efeito visual em que a sombra preta, ao ser colocada em cima das cores vibrantes, dá a impressão de um contorno mais definido.

A eficiência da make no calor, porém, é questionada por Vanessa, já que o suor e o movimento constante podem derreter a maquiagem ou fazer com que sombra preta "carimbe" o rosto de outras pessoas, especialmente nas áreas onde as camadas de sombra são mais espessas.