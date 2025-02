Beijo com papel filme? Vanessa Rozan testa trend 'kiss print'

O truque de um vídeo que já foi visualizado mais de três milhões de vezes no Instagram foi o tema do Lab da Beleza de sábado (22). A maquiadora e apresentadora Vanessa Rozan reproduziu a trend "kiss print" (impressão de beijo, em tradução literal), que, segundo a autora do truque, é uma ideia de maquiagem para o dia dos namorados.

A técnica consiste em aplicar batom vermelho, beijar um plástico filme e encostar a marca do beijo na região próxima às pálpebras. O objetivo é criar uma make criativa, mas o resultado chega mais perto de uma make de Halloween, brinca Vanessa.

Não é a primeira vez que o plástico filme é usado como item de maquiagem em uma trend viral. No Lab da Beleza, a maquiadora também já testou um truque que sugere colocar a make em um filme plástico, virar o filme do avesso e só depois estampar o produto na pele — spoiler: deu errado.