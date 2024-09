Mudanças climáticas fazem Sophia Abrahão repensar maternidade: 'Pessimista'

'Mad Max' é uma franquia de filmes do diretor George Miller que se passa em um futuro pós-apocalíptico em que os recursos naturais da Terra são disputados pelos povos sobreviventes.

Além da preocupação com o futuro do planeta, Sophia disse que está satisfeita com seu momento atual na vida e o relacionamento com Sérgio: "Soa muito egoísta da minha parte, mas me disseram que não é egoísmo. Eu gosto tanto da minha vida que eu não quero mudar agora."

Terapia de casal desde o início do namoro: 'É bom ter alguém intermediando'

Muita gente recorre à terapia de casal como uma tábua de salvação para relacionamentos à beira do naufrágio. No caso de Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros, porém, a estratégia entrou na rotina do casal desde o começo do namoro. Quem teve a ideia foi a atriz. O objetivo: construir um relacionamento saudável.

"Quando comecei a namorar o Sérgio, estava muito nervosa com uma série de situações que tinham acontecido na minha vida, o que estava me deixando cada vez mais ansiosa e insegura, aí eu falei: 'Pelo bem do meu relacionamento, eu preciso começar a me tratar de uma maneira séria'", relembrou a convidada do "Acessíveis".