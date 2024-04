Partiu terapia? 3 traumas comuns na infância que atrapalham a vida adulta

O amor dos pais não deve depender do que a criança faz ou deixa de fazer e a ausência de reconhecimento em atitudes boas comparada à ênfase nas atitudes negativas pode ser prejudicial na vida adulta, fazendo com que a pessoa se anule em prol dos outros e nunca se sinta boa o bastante para merecer a amor de alguém.

Sensação de não ser capaz

Assim como a falta de amor dos pais, o excesso também pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Atitudes, como guardar os brinquedos, apaziguar conflitos com colegas e vestir o filho quando ele já é capaz, priva a criança de ter a autonomia e independência e impede que ela aprenda a criar soluções em momentos de dificuldades.

O jovem cresce com o sentimento de inutilidade, pois a percepção da criança é que ela não sabe o que é melhor para si própria e não consegue fazer nada certo. Um adulto criado nessas condições pode se tornar incapaz de lidar com frustrações e obstáculos. Além disso, pode fazer o que for preciso para ter reconhecimento, pois se enxerga como incapaz.

Medo de abandono

Os medos de abandono e traição são comuns na infância e podem ressurgir na vida adulta em forma de ansiedade ou dificuldade de confiar nas pessoas. Eles podem ser motivados pela sensação de abandono que a criança sente ao ver os pais saírem para trabalhar, por exemplo.