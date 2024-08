'Celebridade de mães' cita 8 angústias da gravidez à criação dos filhos

Você tem dois filhos, o Lucas, de 13 anos, e a Larissa, de 12. Você sonhava em ser mãe?

Por incrível que pareça, engravidei por recomendação médica aos 30 anos. Após seis meses realizando exames, descobriram seis tumores benignos no meu fígado (hiperplasia nodular focal). No dia do diagnóstico, recebi uma orientação que mudaria para sempre a minha vida: engravidar. Segundo o médico, os hormônios da gravidez poderiam aumentar os tumores e se eles não parassem de crescer com o passar dos anos, o risco de ter uma hemorragia era alto.



Eu e o Flavio estávamos juntos havia três anos e concordamos com a indicação. Ao sair do consultório, ele me pediu em casamento dentro do carro. Pouco tempo depois engravidei do meu primeiro filho, o Lucas, em 2010. Quando ele tinha nove meses, fiquei grávida da Larissa.



Não imaginava que a gestação me traria tantas mudanças. Ser mãe mudou tudo em mim, não era o meu grande sonho, mas me transformou na minha melhor versão, muito mais empática e entusiasmada pelo mundo materno.

Quais são as suas maiores delícias (como você diz em um dos seus livros) e dores na maternidade?

Uma das minhas maiores alegrias foi sentir o tal amor materno, um amor altruísta que até então eu desconhecia. Mas também descobri que ser mãe traz uma série de sentimentos confusos, entre eles o medo. Se cobrar para ser a mãe perfeita só torna a jornada mais difícil. É importante saber se perdoar durante o processo, porque a gente se culpa demais, até do imprevisível.



De todas as dores a que mais me doeu, mesmo com os meus filhos, foi me sentir sozinha. Ninguém fala sobre essas dores maternas, só "vendem" mensagens lindas com fotos em tons pastéis para ilustrar a leveza e beleza que nem sempre estão presentes.

Monica brinca que pode não ser famosa no shopping todo, mas nas lojas infantis sempre pedem foto Imagem: Acervo pessoal

Essa solidão surgiu forte após o nascimento do Lucas. Começou com os amigos que pararam de chamar para as festas depois de vários "nãos" que precisei dar por conta do bebê. Depois veio com a sensação de ser invisível: fazer tudo pela família, pela casa e pela carreira e parece que ninguém nota ou se importa, desde que eu continue me doando ao máximo. Nessa fase eu acreditava que ninguém mais se sentia dessa forma, que para as outras mulheres a maternidade era muito mais legal.



Precisei romper meus próprios preconceitos e tomar coragem para expor o que sentia, não só para minha família, mas também para uma multidão na internet. Recebi críticas horríveis, mas ao mesmo tempo recebia mensagens anônimas de mulheres que se sentiram representadas. Foi assim que a solidão, que ainda bate à minha porta, virou combustível para falar mais sobre ela. Cada mensagem que recebo de apoio ou agradecimento contribui para que eu não me sinta mais só.