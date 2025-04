Energia poderosa dos astros traz prosperidade pra três signos até a Páscoa

Às vésperas da Páscoa, o céu se alinha para oferecer mais do que renovação espiritual. Os astros sugerem expansão e abertura para a prosperidade. Ideias que estavam incubadas podem finalmente ganhar forma e força nesta reta final da semana.

Os astros ativam o eixo da produtividade, do bem-estar e da inovação. É um convite para agir com consciência e, ao mesmo tempo, ousadia. A energia do momento beneficia quem sabe manter o foco sem perder a leveza.

No meio dessa combinação especial, três signos podem ser especialmente beneficiados. Descubra quais são eles a seguir, conforme as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica do iQuilibrio.