3 signos recebem axé de fartura dos orixás na segunda-feira, 21 de abril

A energia da segunda-feira está carregada de axé. Para quem tem buscado equilíbrio entre ação e entrega, os orixás oferecem uma bênção especial: o início de uma fase em que a colheita será mais generosa do que o esperado.

Com a força de Iemanjá, Xangô e Obaluaiê, decisões importantes ganham respaldo espiritual. As oportunidades surgem na medida certa, trazendo clareza, justiça e recompensas duradouras. A paciência será tão valiosa quanto a iniciativa.

Três signos estarão especialmente alinhados com essa vibração de prosperidade. Descubra os escolhidos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.