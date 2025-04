O Sol está em Touro: temporada é boa para a sensualidade e o autocuidado

Nutrição do próprio corpo

Se alimentar do que vem da terra, de comidas coloridas naturalmente pela natureza e perceber como é importante nutrir o corpo com saúde. Tudo isso virá como uma busca importantíssima durante a temporada de Sol em Touro. Afinal, o astro nos lembra que precisamos estar em primeiro lugar dentre nossas prioridades. Neste signo, o mais importante é estabelecer um cuidado de dentro para fora e uma vida mais leve.

Conexão com a natureza

Abraçar árvores pode soar um papo meio hippie, mas nada melhor do que pisar com os pés na terra para descarregar o excesso de energia que ficou contida pelo ciclo anterior do Sol, em Áries. Agora é a hora de relaxar e buscar conforto em conexão com a natureza, que poderá se mostrar uma grande fonte de equilíbrio e pertencimento. Já sentiu que estava em comunhão com a natureza ao seu redor? Saiba que agora é a hora de perceber a grandiosidade que há nessa sensação!

Rituais de autocuidado

Se a terra é o elemento da nutrição e guia Touro, nada melhor do que buscar momentos de autonutrição neste período. Criar novas rotinas de autocuidado, buscar novos aromas e texturas que trazem vontade de cuidar do bem-estar e da beleza são chaves importantes para tornar isso um hábito, aproveitando a força de sustentação que acompanha o signo. Se trate com carinho, se olhe com verdade e reconheça que seu corpo é seu templo.