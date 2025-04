Bela Gil sobre viagem a Cuba: 'É um lugar seguro; pobre, mas não miserável'

Após visitar Cuba pela segunda vez, Bela Gil confessou que Havana, capital do país, é uma cidade onde ela moraria. Apesar da atual situação de escassez de recursos e da fome enfrentada por parte da população, Bela destacou o acolhimento dos cubanos e a segurança do local no Acessíveis, videocast de Titi Müller e MariMoon do Canal UOL, desta semana.

A dignidade das pessoas e a sensação de segurança que elas dão pra gente, e o acolhimento é surpreendente. Assim, é pobre, mas não é miserável, sabe? Não é violento, você sai andando na rua, uma mulher sozinha, tranquila. Bela Gil

A ativista pela alimentação também se encantou com a culinária local, e percebeu várias semelhanças com o Brasil. "O arroz e o feijão é um dos pratos mais típicos deles ali, eles chamam de arroz moro. É um arroz cozido dentro do caldo do feijão, com o carocinho do feijão", contou.