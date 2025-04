Nova fase de conquistas financeiras começa para três signos no sábado

Três signos estão prontos para iniciar essa nova fase com o pé direito. Descubra os favorecidos a seguir, de acordo com as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.

Este é um período para ajustar os objetivos ao mundo emocional. Mudanças sutis no cotidiano trarão resultados mais sólidos do que o esperado.

A energia de expansão segue firme. Há desejo de vivenciar o novo, inclusive por meio de parcerias ou projetos que envolvam colaboração.

Relações amorosas estáveis podem se transformar em alianças práticas. O momento favorece decisões em conjunto com impacto direto nas finanças.