Orixás removem os obstáculos e abrem os caminhos da riqueza para 3 signos

Às vezes, tudo o que falta para a vida fluir é a remoção de um bloqueio silencioso. Nesta semana, os orixás se colocam à frente para afastar aquilo que impede o crescimento no plano material ou emocional.

Ibejis, Iansã e Omolu guiam o processo de superação de barreiras. As oportunidades que chegam não serão aleatórias: elas nascem da abertura de caminhos antes fechados. Com mais clareza, você verá o destino se reorganizar.

Três signos sentirão com mais intensidade essa guinada. Descubra os favorecidos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.