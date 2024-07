Meu filho faz visita assistida ao pai e eu que pago as despesas. É justo?

"E a mãe, ainda por cima, com medo de a criança não ser bem tratada, não ser alimentada, não ter troca de roupa às vezes, vai lá e manda a mochilinha e entrega o filho para esse agressor", acrescenta ela.

Para a colunista, o caso ainda revela outro problema: o fato de que as varas de família não são integradas com as varas criminais.

"Então, muitas vezes, o juiz de família decide sem acompanhar o processo criminal e, se mãe se recusar, ela vai ser enquadrada ou corre o risco de ser enquadrada na alienação parental e até de perder a guarda completa da criança", diz ela.

É uma situação muito lamentável. Eu sinto muito pela sua situação e que a Justiça brasileira perceba que precisa fazer ajustes, para dizer o mínimo. Cris Fibe

Toda segunda-feira, a jornalista Cris Fibe tira dúvidas sobre violência contra a mulher no quadro "Metendo a Colher", publicado nas redes sociais de Universa.