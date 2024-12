Sem proteção, mulheres quilombolas enfrentam escalada de feminicídios

A maioria das 7.666 comunidades quilombolas fica em zonas rurais e, mesmo quando estão em capitais e regiões metropolitanas, o acesso costuma ser difícil. Se ter uma delegacia especializada no atendimento à mulher por perto é raro nas grandes cidades, no interior é quase impossível. O Brasil tem 5.568 municípios e apenas 500 delegacias especializadas no atendimento feminino.

Cerca de 24% dos municípios brasileiros sequer tinham delegacia de polícia em suas sedes, até 2023 (segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE), aumentando o deslocamento necessário para registrar ocorrências, pois é preciso ir a outra cidade.

Mesmo nas comunidades com sinal de telefone, o histórico desestimula o acionamento da Polícia Militar (PM) pelo 190. "As mulheres dizem que não vão ligar porque sabem que a polícia só vai em caso de morte. Isso ocorre sempre, não só quando a denúncia é de violência doméstica", conta Joyce Souza. Ela é coordenadora dos Projetos de Enfrentamento às Violências contra Mulheres Negras do Instituto Odara, que atua na Bahia.

A PM da Bahia informou, em nota, que "se faz presente em qualquer local onde seja acionada, se tratando de algum risco, através do contato 190". E orienta que caso a demanda não seja atendida, a denúncia deve ser feita na Ouvidoria, com anonimato garantido.

Instrumentos de proteção insuficientes

Ultrapassar as barreiras para denunciar agressões e ameaças e mobilizar a rede de proteção nem sempre basta para deter o agressor. Foi o que ocorreu com Elitânia de Souza, liderança quilombola morta aos 25 anos, em novembro de 2019. Integrante da comunidade Tabuleiro da Vitória, em Cachoeira (BA), ela foi assassinada pelo ex-namorado, Alexandre Góes, após sair da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde cursava Serviço Social.