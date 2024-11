Seu 'conversante' pode ser abusivo; saiba como se livrar dessa dinâmica

Helena decidiu ir à Delegacia da Mulher e à Defensoria Pública para dar entrada no pedido de reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, e falar dos golpes. Mas a polícia considerou que ele não cometeu crime, e a assistente social sugeriu abordar o caso com "menos expectativa". Até hoje, ele se recusa a reconhecer a paternidade.

Promessas e estratégias para manter a relação

A psicóloga Ada Rodrigues explica que os rapazes, em um relacionamento heterossexual, são afastados emocionalmente do sentir, porque eles não foram ensinados a isso. "A outra pessoa começa a se questionar se está exagerando por exigir alguma reciprocidade, e se está sendo agressiva demais por não aceitar certas coisas", complementa Ada.

O não-relacionamento de Mikhaela Araújo durou 3 anos, e era baseado em conversas virtuais carinhosas seguidas de frieza, mais carinho, e depois, distanciamento. "Eu ficava nessa dependência de 'meu Deus, quando é que ele vai falar comigo de novo?' Depois eu entendi que era um comportamento padrão de abusadores psicológicos", relata.

Embora o assunto 'namoro' nunca tenha sido pauta nas discussões - até porque Mikhaela nem considerava que ele pudesse querer algo tão sério -, ela acredita que se mantinha nessa dinâmica por causa das estratégias abusivas dele. O cara dizia para ela: "Por mais que eu fique com outras pessoas, nunca vai ser mais do que você; e mesmo que você fique com outras pessoas, nunca vai encontrar uma relação igual à nossa".

Promessas de oficialização do namoro fizeram com que a baiana Ana relevasse a maioria das atitudes do rapaz com quem se relacionou por 1 ano. O fato dele ter passado por dificuldades e desafios na vida a comovia e era usado como uma justificativa para o comportamento dele.