Presentes, elogios e surpresas: a 'lua de mel' da violência doméstica

"não sei o que me deu",

"nunca quis te machucar",

"não sei o que vou fazer da minha vida sem você"

"perdi a mulher que eu mais amei"

Junto com isso vem presentes, gentilezas e surpresas. Ele parece fazer coisas que antes não gostava, como dividir os cuidados com a casa, ser presente nas finanças, tratar bem pessoas próximas. Muitas vezes a vítima aceita as promessas de mudança, com a sensação de que o cara legal por quem ela se apaixonou está de volta. Se instala, então, um período de calma. Mas tudo não passa de manipulação.

A fase da "lua de mel" não é o fim das agressões, só é uma pausa da violência mais óbvia. Um jeito que o agressor encontra de convencer a vítima que agora será diferente. Mas é só ele se sentir no domínio de novo, que de repente o ciclo recomeça. Conforme o tempo passa, o intervalo entre as fases diminui e o comportamento do agressor fica cada vez mais violento - o que pode acabar em feminicídio.