Consciência negra: o peso de ser a primeira a ascender na família

Enlouqueceu de tanto estudar

"Cuidado para não ficar igual sua parente, ela estudou demais e enlouqueceu". Esse foi o alerta que a pedagoga e funcionária pública Daniele Cardoso da Silva, 31 anos, ouviu enquanto sonhava com a universidade. O conselho era pegar o caminho mais seguro: formar família e ter filhos. Segundo as memórias familiares, a primeira parente a entrar numa faculdade se esforçou tanto para se formar que adoeceu.

Daniele carregou a sombra desse temor até a vida adulta, quando conheceu a outra parte da história. Além de estudar, a prima era responsável pela renda da casa e pelos cuidados de um parente próximo. A jornada de trabalho extensa, somada à rotina de estudante, agravou um transtorno mental pré-existente, levando a diversas internações psiquiátricas.

Como o sonho de estudar era o único elemento novo na rotina de mulheres de várias gerações, ele foi associado ao adoecimento. A mudança aconteceu quando Daniele traçou a própria trajetória profissional. "Minha avó foi na minha defesa de mestrado e hoje fala que queria ter estudado".

Mulheres negras dedicam quase 68 horas a mais de trabalho de cuidado não remunerado, quando comparadas às mulheres brancas, de acordo com estudo da Secretaria Nacional de Cuidados e Família do Governo Federal. Isso equivale a 1,5 semana a mais de trabalho por ano, considerando a jornada de 44 horas semanais. Muitas vezes, o tempo gasto em cuidado impede o ingresso no mercado de trabalho formal - que dá acesso a benefícios - e a realização de outros sonhos que exigem tempo.

Preciso compensar na imagem

Na faculdade, Daniele sempre aparecia com o cabelo escovado e unhas pintadas, coisas que aprendeu com a mãe. Não era vaidade, mas zelo com a imagem por medo do descrédito, hábito que carrega até hoje.