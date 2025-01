Vitória merecida alegra 3 signos a partir de quinta-feira, 23 de janeiro

Descubra os signos mais favorecidos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Energias renovadas e boa disposição marcam esta fase. É um ótimo momento para iniciar práticas esportivas ou retomar uma rotina de exercícios. A agilidade será sua aliada.

Estabilidade e autoridade definem este momento. Planeje bem seus próximos passos, pois até o segundo semestre você estará em posição de maior poder ou responsabilidade.

Planos de longo prazo começam a dar frutos. Um projeto internacional ou em colaboração com outros pode trazer destaque até o final do ano.