Avó apegada ou teimosa pode ser culpa do signo: descubra perfil de cada um

A vaidade tipicamente leonina acompanha os avós, que gostam de se cuidar sempre e, mais ainda, de receberem elogios. Por isso, netos que os elogiam bastante, comentando como estão bem, vão ganhar o mundo, já que os nativos de Leão farão de tudo para retribuir os comentários, uma vez que são bem generosos. Ah! Também adoram exibir os netos, sempre destacando as qualidades. O lado meio inconveniente é que adoram se intrometer na educação das crianças.

Avós virginianos são carinhosos e cuidadosos, do tipo que arregaçam a manga e ajudam os filhos com tudo, desde trocar fralda até cuidar dos netinhos para os pais se divertirem um pouco. Preocupam-se muito com a saúde e a alimentação das crianças também. Os progenitores de Virgem são exigentes e valorizam a boa educação - o que pode torná-los meio chatos e metódicos. Tradição, organização e método são palavras-chave na vida dos nativos do signo e eles querem que os pequenos sigam tais premissas, tanto na hora da brincadeira como é tempo de arrumar a bagunça.

Libra, quando ganha o título de vovô ou vovó, é considerado bravo, mas dar broncas ou chamar a atenção da garotada é a forma que encontram para mostrar que se preocupam. Para evitar saias-justas ou climas ruins, melhor ouvir os conselhos e valorizar a opinião dos mais velhos, o que vai garantir uma vida harmônica. Ah! Avós librianos adoram ser convidados para festas, viagens e passeios familiares.