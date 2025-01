Frases para Gêmeos, símbolos para Áries: dicas de tatuagem para cada signo

Desenhos com temas românticos e/ou que tenham a ver com o trabalho ou a carreira do taurino podem fazer a diferença na escolha. A tendência é que Touro escolha algo que ele traz de dentro para fora, nada muito grande ou sem sentido. Corações, flores e objetos que remetam ao ato de cozinhar (se a pessoa for um chef, por exemplo) podem ser boas opções para adornar pulsos e tornozelos.

Frases e palavras podem definir o gosto para tatuagens de alguém de Gêmeos. A comunicação, em geral, assim como a simbologia ligada a conhecimento e estudos podem ser boas opções para os nascidos sob esse signo. E qualquer local do corpo e tamanho do desenho podem fazer a cabeça do geminiano, vai depender bastante da vontade no dia.

Minimalistas, cancerianos são sentimentais, em sua maioria, e podem optar por desenhos que expressem esse sentimento, principalmente pela família. Filhos, parceiros e pais podem ser frequentemente homenageados através de tatuagens de um nativo de Câncer. Atrás da orelha, nos pulsos ou no antebraço são áreas que podem ser boas escolhas para esse signo.