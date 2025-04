Você prioriza os seus desejos? Universa Talks debate amores e autocuidado

O preço de tentar caber nos sonhos alheios

Se há um ponto de concordância entre as três é de que não há caminho para a felicidade sem que a prioridade seja você mesma. E, para isso, elas dizem: é importante fazer terapia e buscar o autoconhecimento. "A gente não pode ser figurante na história de outra pessoa", diz Marcela.

Juvi vai além: "se moldar para caber no sonho de outra pessoa é o caminho da ruína. Cuidar da própria mente através de terapia e das amizades, é uma maneira da gente se escutar e entrar em contato com os nossos próprios sonhos e desejos".



Para Maria, se moldar às outras pessoas tem um limite. "Tentar caber no outro, seja trabalho, amor ou família, é uma luta com data de validade. A gente não aguenta por muito tempo ser o que não é", afirma.



Elas concordam que a pressão pelo amor romântico pode afastar as mulheres de si mesmas. "A busca por amor silencia a nossa intuição", diz Marcela. Juvi complementa: "a gente tem que buscar o amor em todas as nossas relações, seja na amizade, nas possibilidades de afeto e respeito dentro do nosso trabalho e de uma consciência de classe."