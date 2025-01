Perda triste abala família de 3 signos até terça-feira, 21 de janeiro

Momentos de transição e despedidas podem marcar a semana para três signos, trazendo lições valiosas sobre a importância da união familiar. O céu pede empatia, força emocional e disposição para cuidar de si e dos outros.

Embora as perdas possam trazer dor, elas também fortalecem os laços e ensinam a valorizar as relações mais significativas. Permita-se viver o luto, confiando que a cura e a renovação virão com o tempo.

Com o apoio das estrelas, o momento é de acolhimento e superação. Descubra quais signos enfrentarão esse período delicado e como transformar a dor em resiliência a seguir, conforme as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.