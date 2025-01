Ainda dá tempo de se organizar: como signos devem levar as finanças em 2025

A relação de Escorpião com grana não é muito linear. Ele perde e recupera seu dinheiro com certa frequência. O ano que vem pode ser bom para entender qual é a prioridade na área financeira — guardar para comprar uma casa, por exemplo — e ter determinação para alcançar tal meta.

O nativo de Sagitário é daqueles que se permite gastar com o que tiver vontade. Só que, muitas vezes, gasta sem nenhuma necessidade — o tal do exagero sagitariano. Por isso é preciso ter mais responsabilidade com as questões que envolvem a carteira.

Verdade seja dita, Capricórnio gosta de status, mas sabe lidar bem com as suas finanças. Ele tem consciência de que é importante guardar para não faltar. No novo ano, o capricorniano deve aprender a usufruir dos seus ganhos com o que lhe proporciona prazer.