Orixás profetizam maré de vitórias para 3 signos na quarta-feira, 15/01/25

Confira o recado especial para cada signo e veja como aproveitar ao máximo esse momento de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Áries - Ogum

A força da sua espada corta os obstáculos. Siga em frente sem medo, mas lembre-se de usar sua intuição para guiar suas ações.

Leão - Xangô

O fogo de Xangô ilumina os caminhos da verdade. Seja justo e firme em suas ações.

Libra - Iansã

A ventania de Iansã remove o que não serve mais. Abra espaço para que o novo possa ter lugar em sua vida.