Vai começar trampo novo? Como causar boa impressão no chefe de cada signo

Já o taurino é um chefe mais calmo e paciente. Em contrapartida, é muito controlado em relação a questões financeiras e não vê com bons olhos quem desperdiça o uso de materiais, como vários copinhos para beber água, por exemplo. Assim, para conquistá-lo, é recomendado manter uma constância em tudo que fizer, além de mostrar que se preocupa com desperdício, atentando aos pequenos detalhes.

O gestor de Gêmeos não costuma parar quieto. É bastante comunicativo e quer escutar e conversar com as pessoas da equipe. Ele valoriza os funcionários que não têm medo de interagir com os superiores e apresentam ideias e soluções novas tanto quanto possível. Estar sempre por perto, se fazendo ouvir, com informações e sugestões constantes, é comportamento apreciado pelo geminiano.

É alguém constantemente desconfiado com o trabalho alheio. Mas quando começa a acreditar em alguém, torna-se o chefe mais carinhoso e fraternal, que se sensibiliza diante de algum problema sério. Por isso, é preciso agir com o coração no ambiente de trabalho, mesmo que isso supere a razão. Melhor evitar confrontá-lo também, pois pode se sentir ofendido. E em vez de desculpas esfarrapadas, é bom trabalhar com a verdade, mesmo que tenha que admitir que perdeu a hora por causa de uma ressaca.