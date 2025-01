O que cada signo deve cancelar para ser mais feliz em 2025?

Cancelem o apego, taurinos. OK, vocês amam a sensação de segurança e estabilidade. No entanto, para 2025, a ordem é ousar! E isso inclui fazer coisas que nunca pensou antes e até modificar o modo de pensar e agir também, por que não? Âncora foi feita para outros fins, então nada de se apegar a coisas que não fazem mais sentido e só permanecem porque são "seguras". Será, mesmo?

Ah, esse astral volátil... Vamos combinar: se existe um signo que oscila no humor, é Gêmeos. Se preciso for (ou se deixarem), podem experimentar as quatro fases da lua no mesmo dia. Então, para 2025, é bom equilibrar e ficar atento com essa variação. Ao sentir que a vibe está mudando, procure controlá-la. Isso é melhor para si próprio e para as pessoas de sua convivência.

Cancerianos são um poço de sentimentos bons! Contudo, a boa memória também é canceriana e, às vezes, pode ser usada contra si mesmo: fazendo com que não esqueçam certos dissabores do passado, o que gera ressentimentos e tristezas. Para 2025 ser um ano incrível, que tal dar um chega para lá definitivo na mágoa?