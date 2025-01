De volta ao escritório: dicas para melhorar a energia do local de trabalho

Com as empresas retomando o trabalho depois das férias coletivas, a maioria das pessoas acaba esquecendo um detalhe importante: renovar as energias que ficaram estagnadas no local. Isso porque em qualquer ambiente fechado, sem circulação de pessoas e cuidados adequados de limpeza e manutenção, o fluxo energético também fica "parado".

As energias estão por todo lugar e é possível alterá-las e canalizá-las para que se transformem e revitalizem a vibração do local. Tanto no ambiente profissional quanto no home office, o acúmulo de objetos sem uso, a falta de limpeza e iluminação, bem como ausência de plantas e cores prejudicam a energia intensamente e, por consequência, as pessoas que atuam ali.

A partir do momento que a importância de harmonizar o lugar de trabalho é reconhecida e aplicada, começam a ser percebidas mudanças pontuais nas relações, na produtividade, na concentração e na comunicação, entre outros benefícios para a equipe.