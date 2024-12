Márcia Sensitiva ensina simpatias para ter amor, saúde e dinheiro no Natal

Olhe para as tiras e mentalize o que deseja, dessa forma, o papel vermelho irá potencializar o seu pedido. Quanto desmontar a árvore de Natal, guarde as tiras em uma agenda e continue mentalizando seus pedidos para que eles aconteçam.

Para ter dinheiro

Ao meio-dia do dia 24 de dezembro, coloque quatro moedas de mesmo valor aos pés da árvore de Natal. No dia 31 de dezembro, as coloque em um novo canto da casa até 06 de janeiro, quando se comemora o Dia de Reis. Depois, doe as moedas como esmola a alguém que precise.

Para que não falte dinheiro no próximo ano, pegue uma nota de qualquer valor na noite de Natal e dobre-a o máximo que conseguir, até que fique bem pequena. Em seguida, pegue um lenço branco e embrulhe-a com uma folha de louro. Costure e deixe na carteira.

Para ter saúde

Espalhar folhas de louro pela mesa na noite de Natal trará saúde para todos. Este é um costume antigo vindo da tradição greco-romana por simbolizar sucesso e vitória, que acabou se perpetuando depois de Cristo.