Enfim, o verão! Descubra como os signos se comportam na temporada de calor

A primavera, mais amena e estável, é o paraíso de Touro, que se expressa na fertilidade. Mas é no verão que seu tato e sensibilidade afloram. Por isso, o taurino aproveita para relaxar e receber uma massagem na beira da piscina, usufruindo até o último raio de sol em sua pele. Ele aproveita as sensações da temporada quente porque é o signo dos prazeres da vida. É por isso que também não dispensa um belo sorvete para arrematar o dia perfeito.

Este signo gosta de ter diversidade em tudo, inclusive em relação ao tempo. Por isso, Gêmeos não é tão ligado aos programas típicos de verão - inclusive porque a intensidade do calor não é muito compatível com o signo de Ar. O geminiano prefere admirar a vida com a velocidade do seu pensamento: se for para se recolher numa bela sombra, será para devorar um bom livro.

Para Câncer, o verão tem a ver com emoção. Os cancerianos aproveitam a temporada quente para se reunirem com a família, pois têm necessidade de segurança e, também, precisam aquecer o coração. Isso faz com que os nativos do signo procurem um canto para se isolar com as pessoas mais queridas. Mas qualquer que seja o lugar, o importante é que estejam todos juntinhos.