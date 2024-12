Simpatia para ganhar dinheiro em 2025: 9 rituais simples e muito poderosos

5. Simpatia do arroz, carvão e louro

Essa simpatia deve ser feita à noite: você mistura o arroz cru, o carvão e as folhas de louro em uma vasilha com água e depois deixa em algum lugar em que essa mistura receba a luz da Lua (de preferência, faça na Lua Nova). O recipiente pode ser tapado ou não com um pano branco e, se quiser, pode colocar uma moeda dourada dentro dele.

Retire o recipiente pouco antes de o Sol nascer e descarte a mistura em frente à sua casa, virado de costas para a porta de entrada, mentalizando a prosperidade que deseja atrair. Você também pode guardar os itens sólidos em um pote de vidro se quiser, mantendo-o em um local visível.

6. Simpatia do arroz e da arruda

Para essa simpatia, é preciso usar o arroz cozido e juntá-lo com 3 folhas ou ramos de arruda. Você deve colocar ambos no centro de um guardanapo branco e deixar num local escondido, como a geladeira, por entre 3 e 7 dias.

Depois disso, jogue o pacotinho em água corrente ou plante em um local florido, pedindo para levar as energias ruins com ele. A sensitiva Maria indica que você realize essa simpatia todas as segundas do mês.