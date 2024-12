Mantenha sua casa livre de más energias com essas dicas de Márcia Sensitiva

Bata palmas!

Caso sinta energias estranhas e pesadas em seu lar, vá para os cantos de cada ambiente e faça o bom uso de aplausos com alegria no coração e pensamentos positivos. As ondas de som dos aplausos, juntamente com suas boas intenções, afastarão as más energias impregnadas em seu lar.

Uma dose de amor

Ame seu lar, desfrute de bons momentos com sua família e receba amigos com bons pensamentos. Reserve sempre um tempo para investir em atividades prazerosas em sua própria casa, seja grato por tudo e, com isso, o universo lhe emanará energias positivas.