É uma fase de concretização e disciplina; veja a previsão do seu signo

Aproveite a chance de falar e ouvir com abertura, deixando negociações e conversas mais objetivas.

No entanto, o ritmo intenso que marca o início da semana tende a trazer uma sensação de cansaço entre os dias 18 e 19. Será o momento ideal para pausar, reavaliar o que está em andamento e encerrar tarefas pendentes. Com a energia mais sensível e introspectiva, o ideal é evitar sobrecargas e seguir em um ritmo mais leve.

Em boa companhia

A partir do dia 20, a harmonia entre Vênus e Júpiter marca um período de bem-estar e leveza, proporcionando um clima festivo que favorece encontros e celebrações. Será uma fase oportuna para se conectar com as pessoas que você valoriza, permitindo-se relaxar e desfrutar da companhia alheia.

Pequenos prazeres, como uma boa conversa ou uma celebração entre amigos, são bem-vindos e irão ajudar a restaurar o equilíbrio.

Para encerrar a semana, o ingresso do Sol em Capricórnio, no dia 21, traz uma energia de comprometimento e responsabilidade. O movimento marca uma fase de concretização e disciplina, nos lembrando da importância de manter os pés no chão de forma crítica e pragmática.