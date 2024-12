Um convite para mergulharmos nas emoções; veja a previsão do seu signo

Vale a pena passar mais tempo na natureza, curtir boa música e buscar ambientes que elevem a disposição, trazendo uma sensação de aconchego.

Reações imprevisíveis

No dia 12, as relações entram em uma fase de maior intensidade e as interações podem provocar tanto uma atração maior quanto desentendimentos. Será oportuno observar como equilibramos o dar e o receber em cada relação, entendendo o quanto conseguimos ouvir e ser ouvidos.

Com Vênus e Marte em oposição, existe um certo descolamento entre desejos, ação e prazer. Com isso, as reações podem se tornar um tanto imprevisíveis.

Afeto e nutrição

O ritmo melhora significativamente no dia 13, quando Vênus e Mercúrio se sintonizam. A comunicação se torna mais suave e clara, especialmente para falar de sentimentos e relações. Será um excelente período para compartilhar ideias, promover conversas construtivas e expressar opiniões com um tom mais leve e amigável.