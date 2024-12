Porta de casa pede proteção especial de amuletos. Saiba quais escolher

Comigo-ninguém-pode, planta que afasta energias negativas, quebra feitiços, magia e mau-olhado.

Elas podem ser mantidas em vasos separados, pois cada uma exige condições de cultivo diferentes, tipos de solo, quantidade de água e exposição solar. As que precisam de mais luminosidade podem ser cultivadas do lado de fora da porta. Já as que precisam de menor atenção podem ficar do lado de dentro. O importante é cuidar delas com carinho, para que forneçam a proteção que o lar precisa.

Espelho

É alternativa muito usada pelo Feng Shui para controle energético. Deve ser colocado no lado de fora da porta, mais ou menos a 1,80 metro de altura. Assim, impede que toda energia negativa ou ruim entre no ambiente. Ao atuar como filtro, a energia fica presa no espelho. Mantenha-o sempre limpo e troque-o, caso se quebre.

Sal grosso

Usado por diferentes culturas para proteger de variadas formas de negatividade, pode ser mantido atrás da porta principal e dos ambientes internos, colocando um copo de vidro com água e a mesma medida de sal. A combinação da água com sal é um poderoso catalisador de más energias. Deve ser trocado uma vez por semana e a porta precisa estar com a manutenção em dia e sempre limpa.