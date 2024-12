Amor proibido irresistível chega a 3 signos a partir de quinta-feira, 5/12

Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, do Astrocentro.

Mudanças inesperadas podem agitar a vida amorosa. Para quem está em um relacionamento, a conexão passará por altos e baixos, mas será uma oportunidade de fortalecer o vínculo. Solteiros podem ter um encontro surpreendente.

Aguarde liberdade e descobertas para os relacionamentos. Casais podem renovar laços com novas experiências. Solteiros são atraídos por pessoas autênticas e aventureiras.

Aguarde uma energia de autocontrole e empatia nos relacionamentos. Use seu poder interior para resolver conflitos de maneira harmônica. Solteiros podem atrair alguém com uma energia magnética e forte.