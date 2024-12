Hora de buscar mudanças nos relacionamentos; veja a previsão do seu signo

Esta é a versão online da newsletter UOL Horóscopo, que traz a previsão semanal dos signos. Quer receber esse e outros boletins exclusivos no seu email? Cadastre-se aqui. O assinante UOL pode escolher newsletters e ter acesso integral a todos os conteúdos de astrologia.

A primeira semana de dezembro começa com a energia expansiva e otimista da Lua nova em Sagitário. É um momento que estimula o espírito aventureiro e abre caminho para uma expressão mais franca e direta, ao mesmo tempo em que aumenta o desejo de explorar novos conhecimentos. Esse impulso, no entanto, pede equilíbrio: com altas expectativas no ar, será importante manter o foco nos limites e garantir que os pés estejam firmes no chão para evitar frustrações.

Vênus, antes de transitar para Aquário, está em contato com Urano, Netuno e Plutão, proporcionando oportunidades para aplicar mudanças positivas nos relacionamentos e organizar as finanças de forma prática e estratégica. Aproveite para perdoar desafetos, investir no autocuidado e dar um toque de renovação ao visual.