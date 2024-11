Revelações surpresa para Gêmeos, Sagitário e Capricórnio chegam hoje, 28

Você pode precisar ter uma visão mais aprofundada de como anda a sua rotina e hábitos do dia a dia. As suas emoções tendem a afetar mais o que você faz. Por isso, busque soluções práticas para lidar com as tensões que surgirem, especialmente no trabalho.

Alguma ansiedade tende a estar presente e você pode não saber exatamente de onde vem. O contato com o seu mundo interno é importante para aprofundar o autoconhecimento e saber se ler melhor. Apesar de não ser fácil, é possível se libertar de padrões emocionais passados.

Se tiver alguma reunião marcada para, pode ser que haja discussões e desentendimentos. Porém, também é provável que vocês consigam encontrar uma saída. Tudo depende do quanto de maturidade a equipe tem para trabalhar em conjunto. O respeito mútuo é importante.