'Não me peça calma', diz quem é de Áries. O que mais estressa cada signo?

Para deixar Escorpião com níveis altos de estresse, basta alguém tentar enganá-lo. Ele simplesmente odeia ser feito de trouxa ou passado para trás e não fica nada bem ao descobrir tramoia do gênero. Detalhe: é bem possível que, como reflexo disso, o escorpiano não vá deixar barato e dará o troco, mesmo que isso demore muito tempo.

O signo de Sagitário é um dos mais difíceis de se estressar, já que leva uma vida mais leve. O calcanhar de Aquiles do sagitariano é ser pressionado para que mostre sua responsabilidade para cumprir algum compromisso, incluindo prazos. Isso, para ele, é transformar o mundo de alegria em algo conturbado, o que o deixa bem perturbado.

Mexer com o bolso do capricorniano é fazê-lo se estressar. Pode ser ficar devendo dinheiro para o nativo do signo, xeretar a carteira dele ou mesmo não pagar a parte na divisão de contas do bar. Muito sério, responsável e com uma atenção especial à grana, Capricórnio encara situações do gênero como algo imperdoável, quase ofensa.