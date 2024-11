Amor proibido chega para 3 signos na terça-feira, 26 de novembro

Apesar do momento ser propício para conversas sérias e francas com seu amor, também amplia o risco de conflitos. É preciso usar a sensatez e a sua sabedoria adquirida com o tempo para direcionar as conversas de uma maneira produtiva. É hora de manter o equilíbrio e a harmonia.

Pessoas do passado podem reaparecer, gerando reflexões sobre antigos relacionamentos. Se está em uma relação atualmente, invista no diálogo e em momentos de conexão.

O momento favorece as relações, mas leve em consideração as suas necessidades e expectativas. É importante deixar claro o que funciona ou não para você. Se bater uma ansiedade a mais, os esportes e atividades físicas são ótimas válvulas de escape.