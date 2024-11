Amor tóxico e avassalador chega para 3 signos em breve, diz Tarô

O Tarô revela que três signos podem se deparar com sentimentos arrebatadores em breve. Esta fase traz à tona paixões avassaladoras, mas que exigem cautela para que não se transformem em um peso emocional.

Relacionamentos tóxicos podem parecer mais atraentes, gerando uma dinâmica de amor e conflito que pode ser viciante. Lidar com as próprias emoções e aprender a colocar limites serão passos fundamentais para transformar essa experiência em um aprendizado significativo.

Leia as previsões do Tarô a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.