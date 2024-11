Você se importa com os pitacos dos outros? Veja como cada signo encara isso

Lidar com a autoestima, frente a tantas cobranças, pode ser difícil. Mas, há signos que desde sempre se bancam totalmente, ignorando os pitacos alheios e valorizando mais a própria opinião do que a dos outros.

A seguir, descubra como cada representante do zodíaco lida com isso — e as situações em que os nativos dão uma escapada das características gerais dos signos.

Áries é autoconfiante por natureza. O primeiro signo do zodíaco é ousado e costuma brigar — em certos casos, literalmente — por tudo que acredita. É difícil alguém atravessar a armadura ariana e atingir seu amor-próprio.