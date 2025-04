Alerta importante do anjo da guarda de três signos na quarta-feira, 16/4

Nesta quarta-feira, 16 de abril, os anjos da guarda se manifestam com firmeza. Para alguns signos, a mensagem não é sobre promessas doces, mas sobre recomeços duros, encerramentos inevitáveis e escolhas que não podem mais ser adiadas.

Há um chamado forte para se libertar do que pesa e transformar dor em aprendizado. Três signos recebem esse recado direto: é hora de reagir e agir com consciência.

Descubra quais são os signos que recebem esse alerta a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.